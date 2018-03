Koffie verslaafd of niet? Deze signalen geven het antwoord!

Weet jij hoeveel koppen koffie je op hebt vandaag of ben je de tel kwijt? Door honderd milligram cafeïne per dag (één kop koffie) kan je lichaam al verslaafd raken aan de stimulans die door cafeïne wordt veroorzaakt. Ben je nog niet zeker of je verslaafd bent? Als jij je in deze signalen herkent, is het antwoord ‘ja’.

Je staat elke ochtend op met een bonkend hoofd en het eerste wat je doet, is koffie zetten. Je functioneert niet zonder koffie.

Je betaalt je koffie niet met geld maar met een strippenkaart, waardoor je voordeliger uit bent. De barista van je favoriete koffietent weet precies je naam.

Je wilt alleen maar met vakantie naar landen waar ze lekkere koffie hebben. Geen latte of cappuccino verkrijgbaar? Dan pak jij je koffers niet in.

Je drinkt nog liever slechte koffie dan helemaal geen koffie. Een dag zonder koffie is een dag niet geleefd.

Je hebt altijd een thermoskan koffie mee voor onderweg, je hebt een eigen koffiebeker op werk en je zorg thuis beter voor je koffieapparaat dan voor jezelf.

Je hebt regelmatig geprobeerd om een koffievrije dag in te plannen, maar dat is nog niet gelukt. Morgen weer een nieuwe dag.

Je bent snel geïrriteerd en je moet je regelmatig bedwingen om die vervelende collega ‘eens goed de waarheid te zeggen’.

Lees ook: