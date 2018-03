Kauwgom doorgeslikt? Dit gebeurt er!

Is jou ook ooit verteld dat als je je kauwgom doorslikt het zeven jaar duurt voordat deze uit je lichaam is verdwenen? Wellicht een slimme opvoedtruc van je moeder om je als kind te behoeden van het doorslikken van kauwgom, maar dit blijkt een fabeltje te zijn.

Kauwgom blijft niet zeven jaar ergens intern aan je lichaam vastplakken. Hoe lang duurt het dan wel, voordat je lichaam weer ‘kauwgomvrij’ is verklaard? Wetenschappers van The American Chemical Society leggen in onderstaand filmpje uit welke weg een stukje kauwgom moet afleggen in je lichaam en hoe lang dit precies duurt.

Het proces van eten bestaat uit drie fases. Het eten wordt eerst in stukjes verdeeld door te kauwen. Daarna veroorzaken enzymen een chemische reactie, waardoor het voedsel wordt afgebroken. Tenslotte wordt het voedsel opgelost en wordt het een gladde massa.

Bij het doorslikken van kauwgom sla je fase één over. Zowel de enzymen in fase twee als het maagzuur in fase drie dat voor een gladde massa zorgt, hebben moeite met de rubberpolymeren die in kauwgom zitten. Kauwgom wordt dus lastig verteerd, maar na twee dagen is het klusje geklaard. Ons lichaam is tot meer in staat dan we vaak denken!

