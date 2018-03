Dit is waarom we zo graag snacken

Herken je dat? Je hebt je ontbijt of avondeten nog maar net achter de kiezen en je kijkt alweer reikhalzend uit naar iets lekkers. Ondanks een vol gevoel geeft je buik signalen af dat het alweer trek heeft. Maar ook als we verdrietig zijn of als we naar een film kijken, zitten we voor we het doorhebben met onze hand in een zak met chips. Waarom snacken we zo graag?

Veel van ons snackgedrag gebeurt onbewust en daarmee impulsief. Saskia Wouters, docent en onderzoekster aan de Open Universiteit, heeft onderzoek gedaan naar dit impulsieve snackgedrag tussen de maaltijden door. Zij heeft hiervoor gebruik gemaakt van de Snackimpuls-app en heeft tijdens haar onderzoek de focus gelegd op emotie en gewoonte.

Zeven dagen lang werden deelnemers op verschillende tijdstippen een paar vragen gesteld aan de hand van een piepgeluid. Er werd hen gevraagd naar hun stemming, de situatie waarin ze zich bevonden en wat hun eet- en drinkgedrag was sinds de laatste piep. Wouters heeft vijftienduizend rapportages die inzicht geven in de emoties, de mate van stress en het snackgedrag.

Gewoonte of emotie?

Het resultaat? Mannen gaan minder snel snacken als ze niet lekker in hun vel zitten en vrouwen gaan gemiddeld niet meer en niet minder snacken in een dergelijke situatie. Mannen tussen de twintig en dertig jaar gaan meer snacken als ze zich goed voelen. Laag tot middelbaar opgeleide deelnemers snacken vooral uit gewoonte.

Uit het onderzoek is tenslotte nog gebleken dat koolhydraten een negatieve impact hebben op het stressniveau. Bij vetten en eiwitten was er niet een dergelijk effect. Wanneer de deelnemers tijdens een stress-situatie snackten, zakte hun negatieve gemoedstoestand een klein beetje vergeleken met deelnemers die tijdens stress niet snackten. Maar of snacken nou de oplossing is tegen stress….?

