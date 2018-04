Dit eten kun je beter niet opnieuw opwarmen

Mag het nou wel of niet: overgebleven spinazie opwarmen? De een zegt dat je er ziek van kunt worden, de ander beweert dat het gewoon kan. Begrijp jij het nog? Sinds we ijskasten hebben, kan je spinazie gewoon voor een tweede keer opwarmen. Dit geldt echter niet voor de volgende etenswaren. Waarom niet? Kamertemperatuur is de schuldige.

Bieten en selderij

Bieten en selderij bevatten nitraten die kunnen veranderen in schadelijke nitrieten wanneer ze voor een tweede keer worden opgewarmd. Het opnieuw opwarmen kun je dus beter vermijden als je geen gezondheidsproblemen wilt krijgen. Doe ze door de sla of door een smoothie.

Paddenstoelen

Het beste is om paddenstoelen te eten als ze vers zijn bereid. Dan hebben ze nog hun heilzame eigenschappen en voordelen voor je gezondheid. Paddenstoelen bevatten veel water en eiwitten, waardoor ze snel schimmelen en bederven. Als je bereide paddenstoelen over hebt, bewaar ze dan in de ijskast en eet ze vervolgens koud.

Rijst

Je zou het niet denken, maar ongekookte rijst kan sporen bevatten van een bacterie die voedselvergiftiging kan veroorzaken. Als je rijst kookt, gaan deze sporen niet verloren. Als je rijst kookt en vervolgens bij kamertemperatuur bewaart, kan de bacterie zich vermenigvuldigen. Het gevolg kan een langdurig bezoek aan de wc zijn.

Kip

Kip moet altijd vers gekookt of koud gegeten worden. Het opnieuw opwarmen van kip verandert de eiwitsamenstelling, wat problemen met de spijvertering tot gevolg kan hebben. Wil je toch je kip opnieuw verwarmen? Doe dit dan bij een lage temperatuur.

Aardappelen

Aardappelen zit vol gezonde voedingstoffen, die je prima een paar dagen in de koelkast kunt bewaren. Je moet piepers echter nooit opnieuw opwarmen. Wanneer je bereide aardappelen laat afkoelen bij kamertemperatuur, kan de zeldzame bacterie botulisme door de warmte tot leven komen. Wil je problemen voorkomen? Leg de aardappelen meteen in de koelkast.

Eieren

Eieren worden meestal niet opnieuw opgewarmd, omdat dit de smaak en aroma niet ten goede komt. Maar het opnieuw opwarmen van eieren kan ook schadelijk voor je gezondheid zijn. De verbindingen die ze bevatten kunnen giftig worden als ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Hiervan kan je spijsvertering in de war raken.

Lees ook: