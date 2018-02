Een tosti: gezonder dan een boterham met kaas of niet?

2017 was het jaar van de tosti en ook in 2018 is de tosti populairder dan ooit. De klassieker is niet meer weg te denken van de Nederlandse lunchkaart. De vraag is echter: kan je voor je gezondheid niet beter een gewone boterham met kaas eten?

Voor alle tostiliefhebbers onder ons hebben we goed nieuws. De tosti kan je gewoon onbezorgd blijven eten. Wanneer kaas op een tosti smelt, verandert de samenstelling van de vetten niet. Wat betekent dit? Dat een tosti net zoveel calorieën bevat als een dubbele boterham met kaas. Het vet druipt er weliswaar vanaf, maar dit wil niet zeggen dat een tosti ongezonder is.

Wat de tosti vaak een stukje ongezonder maakt, is dat we meestal net wat extra kaas erop doen dan op een boterham. Ook hebben we na het eten van een tosti vaak alweer snel lekkere trek. Waarom? Het is voor ons lichaam makkelijker om gesmolten kaas en geroosterd brood te verwerken. De voedingsstoffen worden sneller opgenomen, waardoor je alweer rap een hongergevoel krijgt.

