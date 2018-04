Hier eet je de lekkerste asperges

Het aspergeseizoen is weer begonnen! Deze voorjaarsgroente, ook wel het witte goud genoemd, is van april tot en met juni verkrijgbaar in ons land. Je kunt ze natuurlijk zelf klaarmaken, maar er zijn ook een aantal restaurants in Nederland die absoluut de moeite waard zijn. Wij hebben de drie beste plekken om asperges te eten op een rijtje gezet.

Gasterij Krabbendam in Someren

Gasterij Krabbendam uit Someren is verkozen tot hét aspergerestaurant van 2018. Het restaurant was samen met Restaurant de Landereije in Kaatsheuvel en Restaurant de Beleving in Asten genomineerd voor deze titel. De eigenaren van de eetgelegenheid, Monique en Jan-Chris Krabbendam, wonnen de titel al eerder (in 2010). In 2016 waren ze ook genomineerd. Bij dit restaurant in Noord-Brabant weet je dus zeker dat je de lekkerste asperges eet.

Proeflokaal A. van Wees in Amsterdam

Bij Proeflokaal A. van Wees, gevestigd aan de Herengracht, serveren ze voor 19,50 euro de lekkerste Hollandse asperges op klassieke wijze: met ham van Brandt & Levie, krielaardappeltjes, een eitje, peterselie en hollandaisesaus. Op maandag 16 april is er een speciale aspergeavond om het seizoen te openen.

Pop-up asperge restaurant nabij Den Bosch

Tussen de aspergevelden asperges eten? Dat is mogelijk. De vierde editie van Asperges in het Veld vindt dit jaar van donderdag 17 mei tot en met zondag 3 juni plaats in Cormvoirt, nabij Den Bosch. In die periode verrijst er weer een pop-up-restaurant direct aan de aspergevelden van Verhoeven Asperges. Hier kun je genieten van culinaire hoogstandjes met Brabantse streekproducten.

