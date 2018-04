Vrouwen eten jaarlijks 100.000 ‘overbodige’ calorieën op hun werk

Heb je net besloten om niet meer te snacken op je werk, komt je collega aanzetten met een grote pot met drop of een schaal met muffins omdat er iets te vieren is. Herkenbaar? Je moet wel heel sterk in je schoenen staan om dan ‘nee’ te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat we op jaarbasis flink wat calorieën binnenkrijgen terwijl we achter ons bureau zitten.

Wat is dat toch dat we eigenlijk de hele dag door willen eten op werk en zo’n 500 calorieën per dag binnenkrijgen door ons snackgedrag? Sommige mensen zeggen dat het verveling is, andere denken dat de verleiding te groot is om ‘nee’ te zeggen als er iets lekkers voor onze neus staat. Wat de reden ook is, het zijn allemaal extra calorieën die ons lichaam niet nodig heeft.

Een recent onderzoek laat zien dat vrouwen op werk jaarlijks gemiddeld een lekkere trek hebben die bestaat uit 100.000 extra calorieën. Dit staat gelijk aan vijftig extra dagen aan voedselinname per jaar. Zo eten we gemiddeld 135 koekjes, 90 plakjes cake en 90 pakjes snoep per jaar. We doen dit bij voorkeur tussen 10:30 en 15:30 uur en op de maandagen en vrijdagen. Misschien kunnen we die 135 koekjes wat vaker voor een wortel of stuk komkommer inruilen?

