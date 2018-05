Hierom is het aan te raden elke dag een ei te eten

Een ei hoort erbij, toch? Uit een recent grootschalige Chinese studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Heart, blijkt dat een ei er niet alleen bij hoort, maar zelfs elke dag op het menu mag staan. Hiermee zouden we de kans op hart- of vaatziektes kunnen verkleinen.

De studie is uitgevoerd onder 400.000 Chinezen, waarbij er vergelijkingen zijn gemaakt tussen mensen die elke dag een ei eten en mensen die geen eieren eten. Personen die dagelijks een eitje tikten, hadden achttien procent minder kans om dood te gaan door bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte. De kans op een hart- of vaatziekte lag elf procent lager bij de groep ei-eters.

Van de gehele groep die onderzocht werd, at dertien procent elke dag een ei. Van deze proefpersonen werd vervolgens negen jaar lang hun gezondheid in de gaten gehouden.

Ei geen invloed op cholesterolgehalte

Hebben we niet geleerd dat we maximaal drie eieren per week mogen eten omdat het eigeel niet goed is voor onze cholesterol? Eigeel bevat immers tweehonderd milligram cholesterol. Volgens Canging Yu, medeauteur van de studie, kan er geen negatieve relatie worden aangetoond tussen eieren en een verhoogd cholesterolgehalte. Dat wordt lekker eitjes blijven tikken én eten natuurlijk!

