Als we aan barbecueën denken, denken we vaak aan grote stukken vlees, stokbroden met kruidenboter en grote potten met mayonaise of andere vette sauzen. Niets mis mee, maar velen willen ook aan hun gezondheid denken. Met deze tips kun je genieten van een heerlijke én gezonde barbecue.

We kunnen zelf kiezen wat we op de grill leggen en dit hoeven dus niet alleen maar vette dingen te zijn. Zo kun je ervoor kiezen om het rode vlees een keer over te slaan en voor een visje te gaan. Veel vissen zijn geschikt voor de grill, zoals zalm, dorade, tonijn of zeebaars. Of wat dacht je van verse sardientjes of gamba’s? Je kunt de vis in aluminiumfolie verpakken of zo op de grill leggen. Doe er wat sap van een citroen of limoen bij en wat peper en knoflook, en je hebt binnen een mum van tijd een heerlijke vis op je bord liggen.

Op de vegetarische toer

Hamburgers vinden we bijna allemaal lekker, maar deze hoeven niet altijd van rund- of varkensvlees gemaakt te zijn. Een lekker en gezond alternatief is een burger van kalkoen, zalm of kip. Of wat dacht je van een vegetarische burger? Je kunt kiezen uit linzen, kikkererwten, champignons of zwarte bonen. Er zijn verschillende combinaties mogelijk en zodoende verandert jouw burger in een eiwitbommetje.

Naast vlees of vis mogen de groentes uiteraard niet ontbreken bij een barbecue. Je kunt zelf spiesje maken waarbij je stukjes courgette, paprika, aubergine, ui of champignon op een stokje rijgt. Meng de groenten vooraf met wat olijfolie. Daarnaast kun je een aantal rijkgevulde salades maken, met onder andere avocado, komkommer, noten, zaden of watermeloen.

Dat stokbrood kan best zonder jou

Bij een barbecue horen sauzen, dus ook bij een gezonde barbecue. Sla de flessen saus of de pot mayonaise eens over en kies voor hummus, tzatziki of guacamole. Deze zijn in de meeste supermarkten verkrijgbaar, maar ook makkelijk en snel zelf te maken. En heb je toch zin in iets knapperigs erbij? Een lekker en licht alternatief voor stokbrood zijn tortilla chips of crackertjes. Heerlijk om te dippen en lekker als side-dish.

