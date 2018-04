Zo ga je zakelijk gekleed tijdens warm weer

Het valt business en image coach Astrid Mast van Succes Trek Je Aan op dat veel vrouwelijke zakelijke ondernemers onzichtbaar zijn en zichzelf te bescheiden profileren. Kleding speelt hier een belangrijke rol bij. Zij helpt vrouwen zich dusdanig te kleden en te ondernemen, dat geen klant meer om hen heen kan. Mogen we met deze warmte juist wel of geen slippers dragen?

Astrid ziet dagelijks vrouwen die neutrale kleuren dragen, zoals grijs, zwart en blauw. “Dat zijn leuke kleuren om te combineren, maar met alleen grijs treed je niet op de voorgrond. Opvallen, met name onder vrouwen, is negatief beladen. Hierdoor houden veel vrouwen zich schuil. Ik heb jarenlang met veel plezier een rode trenchcoat gedragen. Op het schoolplein vroegen ouders of ik deze expres droeg om op te vallen.”

Astrid is van mening dat vrouwen zich te bedekt opstellen. “Ik mis kleur en contrasten in outfits. Je hoeft niet in grote gekleurde gewaden te gaan lopen, maar met een gelakte tas of rode sjaal val je al op. We zijn te bescheiden in hoe we onszelf presenteren. Je moet als ondernemer zichtbaar zijn.”

Blote benen en slippers

Volgens Astrid mogen we bewust nadenken over wat we aantrekken, ook als het warm weer is. Heeft ze nog tips? “Blote benen kunnen met sneakers of een plat schoentje, maar als je een zakelijk gesprek hebt, zou ik liever een zomerpanty aantrekken in een neutrale kleur. Slippers zou ik niet aantrekken, die leiden af. Ik houd zelf van sneakers, die zijn hot en happening. Ze worden steeds galanter en kunnen ook onder een jurk of rok. Zorg dat je geen randjes ziet van je sok.”

“Zorg er verder voor dat je veel leuke zomerse tops hebt in verschillende kleuren. Je ziet momenteel veel kant en streepjes. Houd de schouders bij afspraken of een fotoshoot bedekt. Blouses of T-shirts van een goede kwaliteit stof zijn prima als het warmer weer is. Verder ben je door contrast aan te brengen met lichtere en donkere kleuren meteen een stuk zichtbaarder.”

Snel resultaat met een tas

Als je niet van de jurken en rokken bent, zijn enkel broeken een goede optie, aldus Astrid. “Die zijn modieus en zakelijk en daar past alles onder qua schoenen. Wat betreft accessoires is een sjaal een eyecatcher. Hiervan zou elke vrouw er een paar van in huis mogen hebben. Verder zijn tassen in een opvallende kleur een blikvanger. Hiermee heb je snel resultaat.”

Wat moeten we tenslotte vooral niet doen? “Ik zie te veel fladderende en losse kleding bij mooi weer. Dat kleedt totaal niet af en is minder zakelijk. Als je voor strakke kleding kiest, let dan wel op je ondergoed. Ik zie veel randen van ondergoed, strings die je door de broek heen ziet of borsten die te laag hangen. Goede lingerie is essentieel als we bloter gekleed gaan.”

Lees ook: