Geen zin in Schiphol-stress? Lekker op vakantie in eigen land

Uren wachten in de rij voor de douane, je koffer komt misschien niet aan en tot overmaat van ramp loop je ook nog de kans je vlucht te missen. En wellicht valt je hele vakantie überhaupt in het water omdat je vlucht helemaal niet vertrekt. Alleen al in de maand juli worden er meer dan 7000 vluchten per dag geschrapt. Vier op de tien Nederlanders wil dit jaar dan ook liever vakantie vieren binnen de landsgrenzen. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in hun vakantie monitor.

Topjaar voor toerisme in Nederland

Er kiezen dit jaar zelfs nog meer Nederlanders voor een vakantie in eigen land dan tijdens het corona jaar 2021! Ook de stijgende prijzen spelen een rol. Dit in tegenstelling tot de zorg om Corona want die is bij de meeste Nederlanders nogal afgenomen sinds vorig jaar. Voor de aanbieders van vakantie accommodaties in Nederland lijkt het dus wederom een topjaar te worden. En ook de weersvoorspellingen voor de zomer werken mee want het gaat de komende weken tropisch warm worden. Heb je dus echt geen zin in alle rijen en de stress op het vliegveld? Dan kun je op deze plekken, van noord naar zuid, in Nederland óók prima vakantie vieren.

Waddeneilanden

Wil je het eiland-gevoel á la Ibiza of Mallorca hebben? Kijk eens naar een mooie plek op één van de Waddeneilanden. Met de boot ernaar toe en lekker wandelen over de giga Zandstranden en fietsen door de duinen. leuke Nederlandse dorpen, zeehonden spotten e

Friesland

Of lijkt zeilen langs de Griekse kust je wat? Als je een liefhebber van boten en dol op water bent dan kun je ook gewoon lekker naar Friesland oftewel de Friese Meren gaan. Je zeilt of vaart het Tjeukemeer, het Slotermeer, het Sneekermeer en het IJsselmeer en doet ondertussen de prachtige dorpjes aan die Friesland rijk is.

De Achterhoek

Het platteland van Frankrijk ziet er uit als de schilderijen van Van Gogh en wat is er heerlijker dan neer te strijken met een picknickmand tussen de zonnebloemvelden. Maar als je gaat fietsen in de Achterhoek ervaar je de agrarische variëteit in het landschap en de ongerepte natuur net zo. Bedenk dat alle landerijen en pittoreske dorpjes hier ook zo veel schilders inspireerden tot fraaie landschapsportretten. Hotel BonAparte ligt in het bosrijke gebied tussen Lochem en Barchem en is het populaire startpunt voor mensen die willen fietsen in de Achterhoek,

De Veluwe

Het is geen typisch strand- en zonvakantie of een safari, maar de Veluwe heeft wel mooie natuur en nogal wat ruimte waardoor je lekker kunt ontsnappen van de zomerdrukte. In nationale parken Hoge Veluwe en Veluwezoom kun je heerlijk wandelen en wilde dieren spotten, zoals edelherten, wilde zwijnen, vossen, reeën en de zeldzame boommarter.

Zeeland

Zon, zee en golven, kastelen aan het strand. In Zeeland is er geen tekort aan. De kleurrijke strandhuisjes en prachtige fietspaden door de duinen en het duingebied nodigen uit om te ontspannen. Op terrasjes en in de vele restaurants die Zeeland rijk is, kun je je laven aan oesters, mosselen, witte wijn of een fris biertje. En met een bezoek aan de prachtige stadjes met oude grachten, kerkjes, zoals Veere, Middelburg, Domburg en Vlissingen, waan je je ver weg van je normale dagelijkse leven.

Je ziet, vakantie in eigen land is zo gek nog niet!