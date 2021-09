Politie Friesland schiet automobilist dood die op agenten inreed

In het dorp Boelenslaan in Friesland heeft de politie een automobilist neergeschoten die op agenten was ingereden. De man raakte ernstig gewond en is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de betrokken agenten ongedeerd gebleven.

Het incident gebeurde aan De Fjouwer Roeden. Op de plaats delict wordt onderzoek verricht, aldus de politie. Dat gebeurt door de Rijksrecherche, zoals gebruikelijk is als er door de politie geschoten is.

De agenten wilden rond 01.15 uur de automobilist controleren, maar die ging ervandoor. Na een achtervolging stopte de auto op De Fjouwer Roeden. Toen agenten de bestuurder benaderden, reed hij op hen in. Daarop zijn schoten gelost. Dat was rond 01.45 uur.