Vaccinatielocaties in Friesland iets dichterbij huis

Het is een bekend probleem in Friesland: een tekort aan zorgvoorzieningen dichtbij. Ook nu speelt dat weer, in de vorm van vaccinatielocaties. Maar er zijn verbeteringen: GGD Fryslân opende onlangs een extra vaccinatielocatie in het voormalig ziekenhuisgebouw Sionsberg in Dokkum. Ook zit sinds kort de eerste vaccinerende apotheker van het land in Friesland. De hoop is dat het makkelijker wordt de vaccinatielocaties te bereiken.

Vaccinatielocaties

Op vrijdag 19 november opende GGD Fryslân een extra vaccinatielocatie in het voormalig ziekenhuisgebouw Sionsberg in Dokkum. Hierdoor wordt het bereik verbeterd, de reistijd beperkt en neemt de drukte in vaccinatielocaties af.

Naast Dokkum zijn er op dit moment ook vaste vaccinatielocaties in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Ook rijdt er regelmatig een vaccinatiebus door de hele provincie. Verder zijn er tijdelijke locaties beschikbaar in verschillende wijken en dorpen. Op deze manier is het voor GGD Fryslân mogelijk om alle groepen waar zij verantwoordelijk voor zijn te vaccineren in hun eigen woonplaats.

Daarnaast is bovendien de eerste apotheker van het land, Rogier Hilbers, net gestart met vaccineren in Oosterwolde. Hij heeft daarvoor de nodige training gehad en dient de vaccinaties toe onder toezicht van een arts. De hoop is dat meer apothekers zullen volgen. ‘Met het vaccineren in de apotheek zorgen we, dichtbij de mensen in hun eigen wijk, voor een uitbreiding van het bestaande vaccinatienetwerk.’

Tandartspraktijken

In Friesland zijn niet alleen de vaccinatielocaties vaak ver weg. Er is bijvoorbeeld ook een flink tekort aan tandartspraktijken in vergelijking met andere provincies, schrijft Defryskemarren.nieuws.nl Het landelijk gemiddelde is 2,7 tandartspraktijken per 10.000 inwoners. De provincie ligt ruim onder dit gemiddelde, met 2,3 tandartspraktijken per 10.000 inwoners. Gezien de spreiding van het aantal inwoners over de provincie, is dit des te problematischer.

De komende tijd wordt de boostervaccinatie aangeboden. Hiervoor ontvangt iedereen die in aanmerking komt een uitnodiging van het RIVM. Meer informatie over de nieuwe boosterprik? Zie dan het bericht gezondheidsraad buigt zich deze week over boosterprik.