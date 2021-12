Crowdfunding voor In de Brouwerij in Leeuwarden

Voor In de Brouwerij in Leeuwarden is een crowdfundingactie opgezet. De eigenares Baukje Haarsma werd zaterdag 18 december emotioneel tijdens het interview van 1Vandaag, toen ze vertelde over de impact van de coronamaatregelen op haar bedrijf.

Veel bedrijven krijgen een harde klap van de harde lockdown die zondag 19 december is ingegaan. In de Brouwerij in Leeuwarden is een van de horecabedrijven die het erg zwaar heeft. Dit bleek wel uit het interview met eigenares Baukje Haarsma, een dag voor de harde lockdown. Tijdens het interview probeerde ze zich overeind te houden, maar barstte uiteindelijk in tranen uit.

Baukje Haarsma en haar vriend Willem Adema ontvangen geen economisch steunpakket. Het restaurant is twee jaar dicht geweest vanwege verbouwingen en heeft in die tijd dus geen omzet heeft gedraaid. Klanten Marcus en Nancy Stevens startten daarom een inzamelingsactie. Volgens hen mag het horecabedrijf In de Brouwerij niet verloren gaan.

Omzet horeca

De omzet van de horeca gaat sinds de uitbraak van het coronavirus omhoog en omlaag. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de omzet in het tweede kwartaal in 2020 daalde met maar liefst 50 procent. Toen de samenleving op 1 juni 2020 weer openging, steeg de omzet fors met ruim 100 procent. In het vierde kwartaal van 2020 werden de coronamaatregelen weer strenger, waarmee de omzet weer daalde met 44 procent.

In 2021 ging de omzet van de horeca weer omhoog. In het tweede kwartaal van 2021 steeg de omzet met ruim 25,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. In het derde kwartaal van 2021 ging het nog beter: de omzet steeg met 52,8 procent. Op dit moment zitten we in het vierde kwartaal van 2021. Naar verwachting zal nu de stijgende lijn in de omzet van horeca flink dalen.

Geld doneren voor In de Brouwerij kan via gofundme.com/latenwehetsamendoen.

Lees meer over de omzetproblemen in de horeca: ‘ABN AMRO: lockdown kost horeca 200 miljoen omzet per week’.