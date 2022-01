OM: Werkstraf en rijontzegging voor aanrijding vrouw in Wolvega

Op 14 januari 2021 reed een 29-jarige autobestuurder een 87-jarige vrouw aan in Wolvega. De vrouw is na het ongeluk ter plaatse overleden. Het OM eist nu een werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van een halfjaar.

Remproef

Een rijontzegging houdt in dat de bestuurder geen motorvoertuig mag besturen, maar wel met bijvoorbeeld een fiets aan het verkeer mag deelnemen. Uit een analyse van de politie bleek dat de bestuurder te hard reed. Een dag na het ongeluk vond er een remproef plaats. Hieruit bleek dat de bestuurder minstens 75 kilometer per uur reed, terwijl het maximum op die plek 50 kilometer per uur is.

De meningen zijn verdeeld over de remproef. Volgens de bestuurder en zijn advocaat vond de remproef plaats toen de wegen droog waren. Op de avond van het ongeluk waren de wegen vochtig omdat het geregend had. Daarnaast beweert de verdachte dat hij de vrouw niet had zien oversteken. Een getuige verklaarde dat de verdachte ongeveer 60 kilometer per uur reed toen het ongeluk plaatsvond. De getuige kon de overstekende vrouw wel zien.

De rechter doet op 1 februari uitspraak.