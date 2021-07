Onrust in dorp Maurik na inval politie na aanslag op De Vries

In het Gelderse dorp Maurik is woensdag onrust ontstaan, nadat de politie de woning was binnengegaan van de 35-jarige man uit Polen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. “Dat leidde tot onrust in de gemeente. Dat zijn we hier niet gewend”, zegt burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren, waar Maurik onder valt.

“Eerst zijn we dinsdag opgeschrikt door het nieuws van de aanslag. De tweede schrik was vervolgens dat een van de verdachten uit deze gemeente komt”, aldus de burgemeester. Meijers wil verder geen commentaar geven zolang het onderzoek nog loopt dat in handen is van de Amsterdamse politie.

De Poolse man werd dinsdag met een 21-jarige man uit Rotterdam door de politie op de A4 aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de aanslag.

Volgens de Gelderlander woonde de Pool sinds kort met zijn hoogzwangere vrouw en kinderen in een rijtjeshuis in het ruim 4000 inwoners tellende dorp.

Buurtgenoten van de verdachte zeiden tegen de Volkskrant dat de man vorige week ook al was gearresteerd en dit weekeinde werd vrijgelaten. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland bevestigt dat vorige week een 35-jarige man uit Maurik is aangehouden wegens bedreiging. Maar of het ook de man is die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op De Vries, kan de woordvoerder niet zeggen, aldus de Volkskrant.