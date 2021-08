Intensievere samenwerking Rijnstate en Papendal tilt sportgeneeskunde naar hoger niveau

Rijnstate Clinics en Sport Medisch Centrum Papendal (SMCP) gaan intensiever samenwerken. Op deze manier hopen ze de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners in deze regio in Gelderland te vergroten. Dat meldt Rijnstate in een nieuwsverklaring.

Vandaag ondertekenden beide partijen een nieuwe overeenkomst om hun krachten te bundelen.

Behandeling Olympische sporters

De afdeling Orthopedie en Traumatologie van Rijnstate en het Sport Medisch Centrum Papendal hebben beide sinds 2018 het keurmerk ‘High Performance Partner TeamNL’ van het NOC*NSF. Dit keurmerk gaat over de kwaliteit van de behandeling van Olympische sporters. Beide partijen zetten zich bovendien in voor sporters van alle niveaus.

Sportgeneeskunde

Voorop staat het functioneren van de patiënt en aandacht voor de gezondheid, gedrag en preventie, aldus Rijnstate Clinics.

“Eerder heeft Rijnstate voor enkele specialismen al het keurmerk High Performance Partner TeamNL van NOC*NSF gekregen. We zijn dus al goed bezig. Deze samenwerking met SMCP is een belangrijke stap in het nog verder ontwikkelen van sportgeneeskunde in de regio”, aldus Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate.

Sportartsen

Robert van Cingel, directeur Sport Medisch Centrum Papendal: “Sport en bewegen kan een doel op zich zijn, zoals het geval is bij prestatiesporters. Maar het is ook een middel om tot een betere leefstijl en gezondheid te komen. De sportarts speelt bij beide een essentiële rol.”

“Door de gezamenlijke aanpak zijn we snel in staat om de kern van de klacht van de patiënt te achterhalen en de juiste behandeling te bieden”, aldus Robert van Cingel. “Samenwerking met relevante medisch specialismen, huisartsen en fysiotherapeuten in de regio is daarbij cruciaal.”

Bron: Zevenaar.nieuws.nl