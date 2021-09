Greenchoice, de Rabobank en verzekeraar Univé willen bij honderden boeren asbestdaken saneren en zonnepanelen op de daken leggen. Asbesthoudende bedrijfspanden geven met de tijd steeds meer problemen. Zonnepanelen kunnen juist een hoop opleveren; voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee.

Asbestdaken steeds groter probleem

De drie initiatiefnemers zijn dan ook bereid zelf voor de kosten op te draaien – mits de opbrengsten van het nieuwe dak vol zonnepanelen de komende 20 jaar aan hen wordt afgedragen. Panden met asbest in het dak worden steeds moeilijker om te verzekeren. Als ze problemen geven, zijn het vaak ook meteen zeer kostbare problemen. Sinds 1994 is het toepassen van asbest als bouwmateriaal verboden, maar het verwijderen van asbest dat er al ligt, gaat langzaam.

Het saneren zelf is ook niet goedkoop en zolang het asbest niet vrijkomt, hoeft er niet meteen iets aan de hand te zijn. Maar met de tijd raken daken uiteraard beschadigd door weer en wind en dan wordt een asbestdak wel een serieus probleem. Als asbest in de lucht terecht komt, kan dat ernstige gezondheidsproblemen geven.

Expertise hard nodig

Hardeman Isolatie, gespecialiseerd in dak- en gevelbeplating, merkt dan ook dat er steeds meer vraag is naar expertise op het gebied van asbest saneren. De afgelopen twintig jaar hebben ze een behoorlijk aantal bedrijfshallen, loodsen, stallen en schuren geïsoleerd. Klanten kunnen uiteraard allerlei redenen hebben om hun dak te vervangen, maar steeds vaker is de aanleiding asbest die mogelijk vrijkomt als er niets gedaan wordt.

Fiscale voordelen en subsidieregelingen

Het zelf verwijderen van asbest kan echter een moeilijke klus zijn. Er komt een hoop bij kijken. Het is voor de leek bovendien alleen toegestaan tot 35 vierkante meter en tijdrovend. Als het niet goed wordt voorbereid is het werk niet ongevaarlijk en verzuip je in de vergunningenbureaucratie.

Het initiatief van de Univé, Greenchoice en de Rabobank is dan ook zeker toe te juichen. Ze nemen de boeren hiermee veel werk en zorgen uit handen. Maar het is de vraag of het voor de boer zelf de beste weg is. Ze moeten dan wel hun dak voor twintig jaar in bruikleen geven aan Univé. Terwijl ze vaak ook zelf subsidie kunnen aanvragen voor het vervangen van asbestdaken. De meeste aannemers bieden bovendien ondersteuning bij die bureaucratische rompslomp. In dat geval profiteert de boer wel zelf van de opbrengst van zijn zonnepanelen.

Week van de Asbestvrije Schuur

Weer een andere weg is die van de ‘Week van de Asbestvrije Schuur’, die dit jaar van 13 tot 19 september liep. De week is een initiatief van Milieu Centraal en wordt jaarlijks georganiseerd. Gemeenten kunnen zich aansluiten en zetten zich in die week dan extra in om het saneren van asbestdaken te versnellen.

In Assen, één van de gemeenten die dit jaar meedeed aan de actieweek, konden eigenaren van asbestschuren bijvoorbeeld gratis beschermende kleding en inpakmateriaal aanvragen. Ook haalde de gemeente het afval op en gaf ze informatie over hoe asbest op een veilige manier verwijderd kon worden.

80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken

Als ‘de week van de asbestvrije schuur’ in stilte aan je voorbijgegaan is, ligt dat waarschijnlijk niet aan jou. Het initiatief is vooral geschikt voor kleinere panden. Bovendien deden niet alle gemeenten mee en is er ook niet vreselijk veel aandacht aan besteed in de media.

Het is kennelijk niet echt een spannend onderwerp, maar het gaat wel over serieuze aantallen en over serieus geld. Met subsidie kunnen zonnepanelen al snel heel lucratief zijn – het is uiteraard niet helemaal voor niets dat drie grote spelers er brood in zien om dit voor de boeren te doen.

De Rabobank, Univé en Greenchoice hopen eind volgend jaar minstens 500 bedrijfspanden te voorzien van een ‘groen dak’. Die panden zijn zeker te vinden, want op dit moment ligt er naar schatting nog ongeveer 80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken op Nederlandse bedrijfspanden, volgens een woordvoerster van Univé.