Arnhem neemt maatregelen voor komst Britse supporters

Arnhem zet donderdag extra horecastewards in voor de komst van de ongeveer negenhonderd supporters van de Britse voetbalclub Tottenham Hotspur, die in stadion GelreDome een wedstrijd speelt tegen Vitesse in de Conference League. Burgemeester Ahmed Marcouch roept zijn inwoners op om de fans van Tottenham Hotspur net zo warm welkom te heten als 77 jaar geleden gebeurde, toen geallieerden probeerden Arnhem te bevrijden.

Op de Rijnkade, een behoorlijk stuk buiten de Arnhemse binnenstad, richt de gemeente een speciaal ontmoetingspunt in voor de Britse supporters. Er rijden ook extra treinen en bussen om de supporters naar GelreDome te brengen.

Marcouch: “Voetbal en vriendschap staan centraal. Winst of geen winst: het is een feest dat we weer supporters mogen verwelkomen.” Marcouch was zondag bij de derby NEC – Vitesse, waar de gemoederen onder de voetbalfans hoog opliepen.