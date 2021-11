Milieuclub blijft snelwegproject Arnhem bestrijden voor rechter

Milieuorganisatie MOB blijft zich bij de bestuursrechter verzetten tegen de aanleg van een groot snelwegproject ten zuiden van Arnhem. De organisatie vindt dat nieuwe stikstofberekeningen die de overheid heeft gemaakt om te onderbouwen dat het grote project geen natuurschade zou veroorzaken “voor geen meter kloppen”. Het besluit kan “niet in stand worden gelaten”, schrijft raadsman Valentijn Wösten aan de Raad van State.

De zaak draait om het doortrekken van de A15 naar de A12. Met dat project wil de overheid een einde maken aan de dagelijkse verkeersopstoppingen op provinciale wegen in de regio. Ook ontstaat zo een directe verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Dat maakt het een belangrijk economisch project voor het kabinet.

De Raad van State oordeelde eerder al dat de stikstofsommen die de overheid voor het project maakte onvoldoende waren onderbouwd. Snelwegen trekken verkeer aan en als dat verkeer is uitgerust met benzine- en dieselmotoren, dan veroorzaakt het uitstoot van stikstofoxiden. Die stikstofverbindingen kunnen schade veroorzaken aan beschermde natuurgebieden.

Om extra uitstoot te compenseren, heeft de overheid zes boerenbedrijven in de regio uitgekocht. Veehouderijen stoten ammoniak uit en ook dat is een stikstofverbinding die de natuur kan aantasten. “Deze maatregelen voorkomen mogelijke verslechtering van de natuur in Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofuitstoot”, stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarop. Natura 2000-gebieden hebben een beschermde status.

MOB noemt het onterecht dat in het besluit alleen is gekeken naar stikstof die neerkomt binnen een straal van 25 kilometer van de snelweg. Volgens de club van Johan Vollenbroek, die in 2019 het hele stikstofstelsel van de overheid met succes aanvocht bij de hoogste bestuursrechter, kunnen negatieve effecten zich ook op een grotere afstand voordoen.