Circulair ondernemen in de spotlight met Gelderse Circulaire Innovatie Top 20

In Gelderland wordt de ‘Gelderse Circulaire Innovatie Top 20’ georganiseerd. De organisator CIRCLES wil hiermee circulaire vernieuwingen onder de aandacht brengen, de innovaties in beeld houden en koppelen aan een geschikte partner. Talloze mensen hebben zich al aangemeld met hun circulaire innovatie, met de hoop in de top 20 te komen.

Circulair ondernemen

Circulair ondernemen houdt in dat producten en grondstoffen hergebruikt worden, zodat hun waarde niet verloren gaat. De hoop is dat we in de toekomst meer circulair ondernemen, omdat het veel problemen zal oplossen. Volgens EvoFenedex zijn er drie problemen die circulair ondernemen oplost. Ten eerste neemt het afvalprobleem af. In een circulaire economie wordt afval hergebruikt, waardoor het niet snel meer gedumpt wordt.

Ten tweede zal het de opwarming van de aarde bestrijden. Voor het maken van nieuwe producten is energie nodig. Dit wordt opgewekt met fossiele brandstoffen, waarbij het broeikasgas CO2 vrijkomt. De uitstoot van CO2 draagt bij aan de opwarming van de aarde. Een oplossing hiervoor is om langer te doen met bestaande producten, wat kenmerkend is voor een circulaire economie. Ook betekent circulair ondernemen dat het tekort aan grondstoffen afneemt.

Liveshow

Eind januari 2022 maakt de jury de top 20 van de circulaire ideeën bekent die zijn ingezonden. Vanaf dat moment kunnen Nederlanders stemmen op hun favoriete circulaire idee. Op 10 februari 2022 worden via een liveshow de prijzen uitgereikt aan de winnaars.