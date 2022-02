Vierdaagse denkt deze zomer te kunnen wandelen

Stichting De 4Daagse denkt dat deze zomer in de derde week van juli eindelijk de 104e Vierdaagse van start kan gaan. De Vierdaagse moest twee jaar geschrapt worden vanwege de coronacrisis. Met het oog op de huidige versoepelingen is marsleider Henny Sackers hoopvol dat er deze zomer wel gewandeld kan worden, laat hij maandag weten. De inschrijving start op 14 februari.

Of het wandelevenement echt door kan gaan blijkt voor het eerst pas in mei, als de vergunningen voor de wandelmars verstrekt moeten worden. Daarna blijft het doorgaan van de tocht afhankelijk van coronamaatregelen. Tijdens het evenement zullen de dan geldende coronamaatregelen strikt worden gehandhaafd, laat de organisatie weten. Als de Vierdaagse niet doorgaat krijgen deelnemers hun inschrijfgeld van 104 euro helemaal terug.

Wie in 2020 al ingeloot was voor een startbewijs, mag dit jaar in elk geval meedoen. Er kunnen zich 49.000 liefhebbers inschrijven. Elk jaar moet er geloot worden voor een startkaart. Gewoonlijk mogen 12- tot 15-jarigen in elk geval meedoen en ook degenen die al eerder een Vierdaagse voltooiden, maar dat is dit jaar anders. Deze groepen krijgen wel een voordeel bij de loting volgens de organisatie.

De inschrijvingsperiode duurt tot en met vrijdag 25 maart. De Vierdaagse wordt gelopen van 19 tot en met 22 juli.