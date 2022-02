Hardloopevenement voor vrouwen in Nijmegen stopt; doel bereikt volgens organisatie

De Marikenloop in Nijmegen, een hardloopevenement speciaal voor vrouwen, wordt niet meer georganiseerd. Volgens de organisatoren is het doel van het evenement bereikt.

Doel Marikenloop bereikt

De organisatie stopt met het organiseren van de Marikenloop in Nijmegen. Het doel van de Marikenloop was meer vrouwen deel te laten nemen aan hardloopevenementen. Volgens hen is dat doel bereikt. Bovendien was het aantal aanmeldingen voor de Marikenloop sterk gedaald.

Marikenloop

De Marikenloop werd voor het eerst georganiseerd in 2003. Destijds deden weinig vrouwen mee aan gemengde hardloopwedstrijden. Ruim 1448 vrouwen schreven zich in.

Het evenement boekte ook de jaren daarna succes; het werd het grootste hardloopevenement voor vrouwen in Nederland. In 2012 deed een recordaantal vrouwen mee, namelijk 12.000 deelnemers.

De zeventiende editie van de Marikenloop in 2019 was de laatste. In 2020 stond de Marikenloop wel op de planning, maar moest het evenement uiteindelijk geannuleerd worden vanwege het coronavirus.

Geschiedenis van vrouwen in sport

Rond de industriële revolutie kreeg sport een belangrijke plaats in de maatschappij. Voor vrouwen was deelname in die tijd niet weggelegd. Het was ‘raar’ als vrouwen meededen aan sport. Dit gold al helemaal wanneer er lichamelijk contact bij kwam kijken. Ook zouden mannen afgeleid raken door vrouwen in sportkleding. Sporten werd in die tijd dus beschouwd als een ‘mannending’.

Succes vrouwelijke sporters

Op dit moment zijn er veel vrouwen die als topsporters worden gezien. Nederlandse sportvrouwen boeken de laatste jaren veel succes. Volgens cijfers van feminer.nl waren de Nederlandse sportsters tijdens de Olympische Spelen 68 procent succesvoller dan hun mannelijke tegenhangers.

Mannen en vrouwen sporten nu evenveel. Uit cijfers van sportenbewegenincijfers.nl blijkt dat in 2020 55,2 procent van de Nederlandse mannen vanaf twaalf jaar en 52,4 procent van de Nederlandse vrouwen wekelijks sport.

Favoriete sport mannen

Hardlopen, (veld)voetbal en tennis wordt het meest beoefend door Nederlandse mannen. 13,5 procent van de mannen loopt hard tegenover 9,6 procent van de vrouwen. Die cijfers liggen inmiddels waarschijnlijk nog een stuk hoger dankzij de coronapandemie: Nederlanders zijn sindsdien massaal aan het hardlopen.

11,8 procent van de mannen beoefent (veld)voetbal, terwijl maar 2,2 procent van de vrouwen dit doet. 5,7 procent van de mannen speelt tennis. Dit verschilt niet veel met het aantal vrouwen: 4,5 procent.

Populaire vrouwensport

Onder de Nederlandse vrouwen is fitness/conditietraining en zwemmen het populairst. Zo doet 23,3 procent van de vrouwen aan fitness. Dit aantal ligt bij mannen iets lager, namelijk 22,2 procent. Het verschil tussen mannen en vrouwen bij de sport zwemmen ligt wat hoger. 6,1 procent van de vrouwen zwemt, terwijl dit bij mannen neerkomt op 3,8 procent.