Supportersvereniging Vitesse ‘heeft hoop werk aan de winkel’

De Supportersvereniging Vitesse baalt er flink van dat supporters de Arnhemse club “in een slecht daglicht” hebben gezet. Voorzitter Roderik van Veelen gaat dinsdag met diverse partijen in gesprek om taferelen zoals vrijdag in de toekomst te kunnen voorkomen.

Afgelopen vrijdag draaide het thuisduel met Sparta, dat in het teken had moeten staan van vrede, uit op ongeregeldheden. Het duel werd zelfs gestaakt, waardoor de nummer 6 van de Eredivisie opnieuw slecht in het nieuws kwam. Tot ongenoegen van de supportersvereniging, die in een verklaring – ‘De V van onVrede’ – afstand nam van de gebeurtenissen.

“Statements zijn leuk en die worden ook min of meer verwacht. Maar ze zijn vaak ook een beetje voor de bühne”, aldus Van Veelen. “We willen niet alleen afstand nemen, maar ook actie ondernemen. Oftewel: niet alleen roepen, maar ook doen. Er is een hoop werk aan de winkel.” De afgelopen weken misdroegen fans van Vitesse zich vaker. In de uitwedstrijd tegen FC Utrecht verstoorden ze de wedstrijd ook door vuurwerk op het veld te gooien.

Dinsdag volgt overleg met onder meer afgevaardigden van de club en fans. “We willen weten wat er leeft, in gesprek blijven en de fans begrijpen”, aldus de voorzitter. “Ik heb het idee dat de sociale controle een beetje weg is sinds de uitbraak van het coronavirus. Er zijn nieuwe generaties, jonge groepen met een bepaalde bewijsdrang. Er moet meer bewustwording ontstaan dat op deze manier het imago van Vitesse schade oploopt. En dat gedrag moeten we de kop indrukken.”

Ondanks dat Van Veelen het probleem onderkent, betreurt hij dat Vitesse momenteel “onder een vergrootglas ligt”. “Maar de focus ligt momenteel heel erg op Vitesse en we worden heel goed in de gaten gehouden”, aldus Van Veelen, die erop wijst dat het een “voetbalbreed probleem is”.

Donderdag wacht Vitesse het thuisduel met AS Roma in de Conference League. Van Veelen heeft vertrouwen in een goede afloop. “Misschien moeten we niet te veel doen, want met spandoeken wrijf je misschien juist in een vlek. We moeten gewoon als één man achter de ploeg gaan staan en alleen met bier gooien als er gescoord wordt.”