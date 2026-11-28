EINDHOVEN – Sommige mensen hebben meerdere levens nodig om alles te doen wat ze zouden willen. Eveline Wu lijkt die verschillende levens in één bestaan te hebben samengebracht. Ze was een tiener die vanuit China naar Brabant verhuisde, werd op jonge leeftijd chef-kok, bouwde een indrukwekkende reeks restaurants op en groeide uit tot een landelijk bekende televisiekok. Inmiddels is ze twintig jaar actief in de Eindhovense horeca. En hoewel ze tegenwoordig steeds meer geniet van de kleine dingen in het leven, is haar ondernemerslust nog lang niet verdwenen.

Wie door Eindhoven wandelt, hoeft niet lang te zoeken naar de culinaire voetafdruk van Eveline Wu. In de binnenstad, op Strijp-S en aan de rand van het Stadswandelpark zijn haar ondernemingen onderdeel geworden van het stedelijke horecalandschap. Restaurants met ieder een eigen karakter, maar met dezelfde liefde voor gastvrijheid, eten en het samenbrengen van verschillende culturen.

Voor Wu is Eindhoven veel meer dan de stad waarin ze haar zakelijke ambities heeft waargemaakt. Het is de plek waar ze zich thuis is gaan voelen, waar haar kinderen opgroeiden en waar haar familie een nieuw bestaan heeft opgebouwd.

Dat gevoel van thuiskomen was ooit allesbehalve vanzelfsprekend.

Een nieuw leven in Brabant

Het verhaal van Eveline Wu begint duizenden kilometers van Eindhoven, in China. Ze groeide op in een welgestelde familie, omringd door meerdere generaties. Haar jeugd speelde zich af in een wereld waarin familieleden dicht bij elkaar woonden en het dagelijks leven er heel anders uitzag dan het bestaan dat haar later in Nederland te wachten stond.

Op vijftienjarige leeftijd verhuisde ze met haar ouders en zus naar Brabant. Het gezin vestigde zich in Udenhout. De overgang was groot. De vertrouwde omgeving maakte plaats voor een onbekende taal, een andere cultuur en een dagelijks ritme waarin hard werken centraal stond.

Haar ouders waren werkzaam in de horeca en ook Eveline hielp mee. Na schooltijd bracht ze vele uren door in de keuken. Het voorbereiden van gerechten, schoonmaken en verwerken van ingrediënten behoorden tot haar dagelijkse bezigheden.

Terwijl andere jongeren ontdekten wat ze later wilden worden, leerde Wu al hoe een restaurant van binnenuit functioneerde. Het waren jaren waarin ze veel van haar jeugd inleverde, maar tegelijkertijd de basis legde voor haar toekomst.

Het verlangen naar China was groot. Vooral wanneer aan het einde van de dag de bedrijvigheid plaatsmaakte voor stilte, kwam het gemis van haar vertrouwde omgeving naar boven.

De Nederlandse taal leerde ze onder meer door televisie te kijken. Haar vader bracht haar de beginselen van het koksvak bij. Nog voordat ze twintig was, droeg ze al verantwoordelijkheid in de keuken.

De nieuwsgierigheid naar de wereld

Het ondernemerschap kwam vroeg. In 1999 opende Wu in Heerlen een wokrestaurant, waarmee ze inspeelde op een horecaconcept dat destijds in Nederland nog nauwelijks bekend was.

Het succes smaakte naar meer, maar maakte haar ook duidelijk hoeveel een eigen restaurant van iemand vraagt. Vrije dagen waren schaars en de verantwoordelijkheid hield niet op wanneer de laatste gasten waren vertrokken.

Na de verkoop van haar eerste onderneming trok ze enige tijd naar Londen. De Britse hoofdstad bood haar de gelegenheid om kennis te maken met andere keukens, nieuwe ingrediënten en internationale eetgewoonten.

Voor het eerst ontstond er ook wat meer ruimte om gewoon jong te zijn. Om uit te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten en te ontdekken dat er buiten de restaurantkeuken nog een hele wereld op haar wachtte.

Die nieuwsgierigheid naar wat er buiten de traditionele Chinese keuken gebeurde, zou later een belangrijk onderdeel worden van haar eigen culinaire identiteit. Wu ontwikkelde een voorkeur voor gerechten waarin verschillende Aziatische invloeden samenkomen, soms aangevuld met Europese kooktechnieken.

Niet de grenzen tussen keukens, maar juist de mogelijkheden om ze met elkaar te verbinden, werden haar handelsmerk.

Eindhoven als tweede thuis

Toen Wu rond 2006 in Eindhoven neerstreek, was de stad volop in ontwikkeling. De voormalige industriestad veranderde steeds nadrukkelijker in een internationale ontmoetingsplaats voor technologie, design, kennis en cultuur.

Ook de horeca veranderde mee. Er ontstond ruimte voor nieuwe smaken en restaurantconcepten die verder gingen dan het traditionele aanbod.

Met restaurant Soho aan de Jan van Lieshoutstraat speelde Wu in op die ontwikkeling. Sushi was destijds nog lang niet zo ingeburgerd als tegenwoordig. Inmiddels is het nauwelijks meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld.

De internationale uitstraling van Eindhoven sprak haar aan. In een stad waar mensen uit alle windstreken samenkomen, vond ze een omgeving waarin haar achtergrond en culinaire ideeën goed tot hun recht kwamen.

In de jaren die volgden, groeide haar aanwezigheid in de stad. Namen als MOOD, De Kreeftenbar, Wynwood en het Stadspaviljoen werden verbonden aan haar ondernemersverhaal.

Ook buiten Eindhoven vond haar restaurantformule een publiek, onder meer in Tilburg en Roermond.

Van restaurantkeuken naar huiskamer

De erkenning voor haar werk bleef niet beperkt tot tevreden restaurantbezoekers.

In 2016 behaalde Wu in Rotterdam een gouden medaille tijdens een internationaal kampioenschap voor de Chinese keuken. Opvallend genoeg was het een dessert waarmee ze de jury wist te overtuigen.

Een jaar later volgde een ondernemersonderscheiding toen ze werd uitgeroepen tot Etnische Zakenvrouw van het Jaar.

Haar bekendheid groeide verder dankzij haar televisieprogramma's bij 24Kitchen. Daar liet ze een breed publiek kennismaken met de veelzijdigheid van de Aziatische keuken en de mogelijkheden om thuis met relatief eenvoudige ingrediënten smaakvolle gerechten te bereiden.

In 2023 verscheen bovendien haar kookboek Simply Asian. Daarin komen gerechten uit China, Japan, Thailand, Vietnam en Zuid-Korea samen.

Zo belandde een stukje Eindhovens culinair ondernemerschap uiteindelijk op keukentafels door heel Nederland.

Soms zijn het gewoon poffertjes

Dat Eveline Wu zich niet uitsluitend bezighoudt met verfijnde gastronomie, blijkt uit de pop-up poffertjeskraam in de Eindhovense Heuvel Galerie.

Wu had samen met de Eindhovense dj La Fuente een pop-up poffertjeskraam opgezet, een opvallende samenwerking.

Even geen sushi, oesters of exclusieve Aziatische gerechten, maar kleine, luchtige Hollandse poffertjes.

Een internationaal bekende dj en een bekroonde chef-kok die elkaar vinden in een oer-Hollandse lekkernij: het is een onverwachte combinatie die iets vertelt over de veelzijdigheid van de onderneemster.

Een leuke herinnering aan een stukje Eindhovense horecageschiedenis. Niet ieder ondernemersavontuur hoeft immers groots of culinair ingewikkeld te zijn. Soms zit het plezier juist in het bedenken en uitvoeren van iets totaal anders.

Poof Poffertjes

Het succes achter de schermen

Achter de restaurants, televisieopnamen en zakelijke onderscheidingen gaat een minder zichtbare kant van haar leven schuil.

Het combineren van ondernemerschap en moederschap vroeg jarenlang veel van Wu. De horeca kent immers geen reguliere kantooruren. Juist wanneer anderen vrij zijn, begint voor veel horecaondernemers het drukste gedeelte van de week.

Haar ouders speelden een belangrijke rol in die periode. Zij hielpen bij de zorg voor haar kinderen en boden daarmee de ruimte die nodig was om haar ondernemingen verder te ontwikkelen.

De familiebanden die tijdens haar jeugd in China zo vanzelfsprekend waren, bleven ook in Nederland bestaan. Generaties die elkaar ondersteunen, verantwoordelijkheden delen en gezamenlijk iets proberen op te bouwen.

Voor Wu zijn haar zoon en dochter uiteindelijk belangrijker dan welke zakelijke onderscheiding dan ook. Haar trots op hen staat los van haar restaurants, omzet of bekendheid.

Het is een kant van de succesvolle onderneemster die voor restaurantbezoekers doorgaans buiten beeld blijft.

Want achter iedere volle zaak, iedere nieuwe menukaart en iedere feestelijke opening bevinden zich ook de lange werkdagen, de gemiste vrije avonden en de mensen die het allemaal mede mogelijk hebben gemaakt.

Opnieuw beginnen, zonder helemaal opnieuw te beginnen

Wie denkt dat Eveline Wu na twintig jaar Eindhovens ondernemerschap langzaam afscheid neemt van de horeca, heeft het mis.

Wel veranderde de afgelopen jaren haar kijk op het ondernemen. Ze nam afscheid van een deel van haar restaurants en maakte bewust meer tijd vrij voor haar persoonlijke leven. Na haar huwelijk met ondernemer Marc Brouwers ontstond er meer ruimte voor ontspanning en gezamenlijke momenten.

Bruiloft Eveline Wu en Marc Brouwers

Toch bleek het bedenken van nieuwe horecaconcepten te aantrekkelijk om definitief los te laten.

Met MOOD Café zette ze eerder dit jaar een nieuwe stap. Ook op de Eindhovense Markt zijn haar ambities zichtbaar.

Daar heeft ze onlangs gastrobar Luzt overgenomen. De bestaande identiteit van het restaurant blijft grotendeels behouden, maar krijgt een aanvulling vanuit haar eigen culinaire expertise. Sushi moet daarbij een prominentere plaats op de menukaart krijgen.

Op korte afstand wordt ondertussen gewerkt aan Naya, een nieuw restaurant in het voormalige winkelpand van Le Ballon. Het concept brengt Aziatische en Franse gerechten samen en moet gasten gedurende verschillende momenten van de dag ontvangen.

Van een ontspannen lunch tot een uitgebreid diner en een cocktail later op de avond.

De opening wordt, na vertraging bij de verbouwing, rond de jaarwisseling verwacht.

Ruimte maken voor een nieuwe generatie

Misschien wel de belangrijkste verandering is dat Wu niet langer alles zelf wil dragen.

Bij haar nieuwe ondernemingen werkt ze nauw samen met vier ervaren collega's die al jarenlang bij haar betrokken zijn. Medewerkers krijgen daarmee niet alleen meer verantwoordelijkheid, maar ook mogelijkheden om zich als ondernemer te ontwikkelen.

Het is een volgende fase in haar loopbaan. De kennis die ze ooit van haar vader meekreeg en in de loop der jaren verder ontwikkelde, kan ze nu doorgeven aan anderen.

Daarmee verschuift het accent langzaam van zelf iets opbouwen naar anderen helpen hun ambities waar te maken.

Dat betekent niet dat haar belangstelling voor nieuwe gerechten, bijzondere ingrediënten of vernieuwende restaurants verdwijnt. Het betekent vooral dat ze haar ervaring op een andere manier kan inzetten.

Waar vroeger iedere nieuwe onderneming een persoonlijke uitdaging was, ontstaat nu steeds meer ruimte voor gezamenlijk succes.

De luxe van een lege agenda

Volgend jaar bereikt Eveline Wu de leeftijd van vijftig. Een moment waarop veel mensen terugkijken op wat achter hen ligt en nadenken over de jaren die nog komen.

Voor iemand die vanaf haar tienerjaren gewend was om lange dagen te maken, heeft het begrip luxe inmiddels een andere betekenis gekregen.

Niet iedere vrije minuut hoeft meer te worden ingevuld. Een rustige ochtend, tijd met haar echtgenoot, een gezamenlijke maaltijd met familie of simpelweg een dag waarop niets moet, heeft aan waarde gewonnen.

De ambitie is er nog steeds, maar hoeft niet langer ten koste te gaan van alles daarbuiten.

Het zijn misschien wel de eenvoudigste momenten die na zoveel jaren van ondernemen het meest bijzonder zijn geworden. Niet hoeven nadenken over personeelsroosters, leveranciers, reserveringen of de volgende verbouwing. Gewoon wakker worden wanneer het lichaam daar zelf aan toe is.

Ondertussen blijft Eindhoven veranderen. Nieuwe inwoners brengen andere culturen mee, restaurants openen en sluiten en smaken die twintig jaar geleden nog bijzonder waren, zijn inmiddels vertrouwd geworden.

Eveline Wu heeft een stukje van die ontwikkeling van dichtbij meegemaakt én mede vormgegeven.

Het meisje dat ooit vanuit China in een onbekend Brabants dorp terechtkwam, vond uiteindelijk haar thuis in een stad die zelf voortdurend in beweging is.

Na twintig jaar Eindhovense horeca is haar verhaal dan ook nog niet afgelopen. Alleen hoeft het volgende hoofdstuk misschien niet meer iedere ochtend met een wekker te beginnen.