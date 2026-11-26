RICHMOND (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse tabaksbedrijf Altria Group onderzoekt een mogelijke overname van de Britse sigarettenfabrikant Imperial Brands. Het zou een van de grootste overnames van een Brits bedrijf in tien jaar tijd kunnen worden.

Altria maakte donderdag in een verklaring bekend dat het ook gesprekken voert met een derde partij over een mogelijke overname van een deel van Imperial Brands.

Persbureau Bloomberg meldde eerder dat het Japanse tabaksconcern Japan Tobacco eveneens een mogelijke overname van Imperial Brands overweegt. Daarbij zou het bedrijf kunnen samenwerken met een partner om de bezittingen van de Britse fabrikant onderling te verdelen.