De BBC heeft Richard Hammond benaderd voor een eventuele terugkeer bij het programma Top Gear. Dat zei Hammond, in het verleden een van de presentatoren van het autoprogramma, tegen Times Radio. Hij was echter niet geïnteresseerd, naar eigen zeggen omdat hij "te oud" is.

"Ik heb met ze gepraat over de terugkeer van Top Gear. En ik weet zeker dat ze ook naar de anderen zijn gegaan. Of ik geïnteresseerd was. Nee, ik ben te oud. Ik denk dat het een jongere cast nodig heeft", aldus de 56-jarige Hammond. "Nee, ik heb het gedaan. Ik zou het niet nog eens willen doen", zei hij ook.

Woensdag werd bekend dat de bekende televisiekok Gordon Ramsay een van de nieuwe presentatoren wordt van Top Gear, dat na een aantal jaren weer terugkeert op televisie. Hammond leek wel optimistisch over de keuze voor Ramsay, die met zijn 60 jaar overigens wel wat ouder is dan Hammond. "Of het met Gordon werkt? Ik twijfel er niet aan dat hij passie heeft. Laten we zien hoe hij het gaat doen."

Volgens Hammond is er genoeg overlap tussen liefhebbers van eten en snelle auto's. "Ik twijfel er niet aan dat hij net als alle andere tv-koks van snelle auto's houdt. Ik wilde eigenlijk al lang een programma maken waarin ik met een chef-kok praat over auto's en koken. Ik denk dus dat hij het juiste publiek zal weten aan te trekken, maar ik ben erg benieuwd wat ze ervan gaan maken."