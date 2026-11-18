BILTHOVEN (ANP) - Ziekmakende bacteriën zijn steeds beter bestand tegen de antibiotica die patiënten krijgen om beter te worden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt dat een zorgelijke ontwikkeling.

Volgens het instituut is dat in heel Europa te zien. Nederlandse artsen zijn bewust terughoudend met het verstrekken van antibiotica, om te voorkomen dat die uitgewerkt raken. Daardoor is de resistentie van bacteriën tegen antibiotica in Nederland lager dan in andere landen. Toch ziet het RIVM ook in Nederland dat "steeds meer bacteriën niet meer te behandelen zijn met veelgebruikte antibiotica". Daardoor groeit de kans dat mensen een bloedvergiftiging of een blaasontsteking oplopen die moeilijk te behandelen is.

Artsen moeten vaker kiezen voor antibiotica "die eigenlijk een laatste redmiddel zijn". Het risico bestaat dat bacteriën ook daar bestand tegen worden. "Dan zijn er in de toekomst steeds minder behandelmogelijkheden over", aldus het RIVM.