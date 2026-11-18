Tame Impala is woensdag bij de uitreiking van de ARIA Awards meerdere keren in de prijzen gevallen. Bij de veertigste editie van de Australische muziekprijzen won Kevin Parker onder meer de prijs voor beste soloartiest.

De Australiër won ook de prijzen voor Beste Pop Release en Song van het jaar voor het nummer Dracula. Dat staat op zijn vorig jaar verschenen album Deadbeat, dat werd bekroond met de belangrijke prijs voor album van het jaar. Tame Impala won deze prijs al drie keer eerder met Lonerism, Currents en The Slow Rush.

Op voorhand was al duidelijk dat de Australiër niet met lege handen naar huis zou gaan. In aanloop naar de prijsuitreiking werd bekendgemaakt dat hij de Global Impact Award zou krijgen. Parker is na Dom Dolla de tweede act die deze eer te beurt viel. Parker brengt zijn totaalaantal prijzen bij de ARIA's op 22, waarmee hij het record van John Farnham evenaart.

De 40-jarige Parker werd eerder deze week ook genomineerd voor vier Grammy's. Volgend jaar juni geeft de artiest drie optredens in Rotterdam Ahoy.