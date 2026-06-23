Geen wisseling van de wacht bij Buckingham Palace om hitte

De komende dagen is er vanwege de verwachte hitte geen ceremoniële wisseling van de wacht bij Buckingham Palace. Dat heeft de Household Division gemeld. Op woensdag en donderdag is in delen van het Verenigd Koninkrijk code rood van kracht vanwege de zeer hoge temperaturen.

"We nemen het welzijn van onze soldaten en paarden serieus en zijn op de hoogte van de voorspelde extreme temperaturen die deze week worden verwacht", staat onder meer in het bericht. Volgens het bericht zullen er geen ceremoniële wisselingen van de wacht plaatsvinden in Windsor en Londen. De wijzigingen zijn niet alleen voor het personeel en de paarden, maar ook voor het publiek. "We begrijpen dat dit een drukke tijd van het jaar is voor bezoekers om de ceremonies op verschillende locaties te bekijken. Hoewel het misschien teleurstellend is om deze niet volledig mee te maken, is het welzijn van het publiek, onze soldaten en paarden te allen tijde belangrijk."

De Britse weerdienst Met Office verwacht in de komende dagen dat in het zuiden van Engeland het kwik kan oplopen tot zo'n 37 graden. In andere delen van het land kan het tot 40 graden worden.