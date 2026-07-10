DEN HAAG (ANP) - Met de regionale aanpak van corona werd in de zomer na de eerste golf een "verkeerde les" geleerd. Dat zei Hugo de Jonge, tijdens het grootste deel van de coronacrisis zorgminister, tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. De besmettingen liepen die zomer in een rap tempo op.

Volgens De Jonge werd hierdoor pas relatief laat ingegrepen. Hij pleitte al eerder voor landelijk beleid omdat hij zag dat de regionale maatregelen niet voldoende werkten. Dat kwam volgens hem doordat Nederland te dichtbevolkt is en het te veel vroeg van burgemeesters.

Toch bleek het niet zo makkelijk om van regionaal naar landelijk beleid te switchen. Beleid kan "je niet zomaar de prullenbak indouwen", aldus de ex-bewindsman, die benadrukte dat het belangrijk is consistent te zijn. Daardoor duurde het langer voor er landelijke regels kwamen dan De Jonge wilde.