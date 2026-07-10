De politie wil met de familie van Virginia Giuffre spreken in het onderzoek naar Andrew Mountbatten-Windsor. Dat hebben Britse media vernomen. Volgens The Independent reist de Thames Valley Police naar de Verenigde Staten om de broer en schoonzus van de overleden Giuffre te spreken, over haar beschuldigingen van seksueel misbruik door de voormalige prins.

Die werd eerder dit jaar aangehouden en is inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Hij wordt ervan verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gedeeld met veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Giuffre beschuldigde de voormalige prins Andrew van seksueel wangedrag en maakte vorig jaar op 41-jarige leeftijd een einde aan haar leven. "Ons onderzoek naar ambtsmisdrijf loopt nog. We kunnen niet ingaan op de details van het onderzoek, maar we volgen alle logische aanknopingspunten", zei de politie tegen Sky News.

Giuffre was een van de bekendste vrouwen die Epstein beschuldigde van grootschalig seksueel misbruik van meisjes en vrouwen. Ze zei dat Epstein haar als minderjarige ook naar Mountbatten-Windsor had gestuurd om seks met hem te hebben.