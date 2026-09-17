DSW stelt bekendmaking zorgpremie uit om onduidelijkheid politiek

SCHIEDAM (ANP) - Zorgverzekeraar DSW gaat later dan normaal zijn zorgpremie bekendmaken. De zorgverzekeraar breekt met de "jarenlange traditie" om op de vierde dinsdag van september de nieuwe premie te presenteren. Dat doet DSW omdat er onduidelijkheid is over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Hierdoor beschikt DSW niet over de noodzakelijke informatie om de zorgpremie te kunnen berekenen, legt de zorgverzekeraar uit.

Het minderheidskabinet wil het verplichte eigen risico in de zorg volgend jaar laten stijgen naar 400 euro, een verhoging van 15 euro. Maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor is, stelt de zorgverzekeraar.

DSW is tegen een verhoging van het eigen risico. "Ooit was het eigen risico bedoeld als rem voor onnodig gebruik van zorg. Inmiddels is het eigen risico zo hoog geworden dat steeds meer mensen geen gebruik meer van zorg durven te maken als dat wel nodig is", aldus de zorgverzekeraar.