DEN HAAG (ANP) - Uitstoot van vliegtuigmotoren moet als kankerverwekkend worden beschouwd, adviseert de Gezondheidsraad. Zo kan grondpersoneel op luchthavens beter worden beschermd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf opdracht de kankerverwekkende eigenschappen van de uitstoot van vliegtuigmotoren te onderzoeken en de gezondheidsrisico's voor mensen die eraan worden blootgesteld in kaart te brengen.

De Gezondheidsraad adviseert de uitstoot van kerosinemotoren te classificeren als "verondersteld kankerverwekkend". Dat betekent dat het hoogstwaarschijnlijk kankerverwekkend is, maar dat er te weinig onderzoek is gedaan om dit met 100 procent zekerheid te kunnen zeggen, aldus een woordvoerder.

Wel is volgens haar vastgesteld dat verschillende stoffen in kerosinemengsel kankerverwekkend zijn. Ook zijn er overeenkomsten in de samenstelling van kerosinemotoremissie en dieselmotoremissie, en van die laatste is wel vastgesteld dat die kankerverwekkend is. Voor dieselmotoremissie geldt al een wettelijke grenswaarde.

Dit onderzoek is een eerste stap voor het instellen van een grenswaarde en daarmee voor een betere bescherming van grondpersoneel van luchthavens, aldus de woordvoerder.