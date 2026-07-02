Koning Willem-Alexander heeft zich donderdagochtend in Austerlitz laten bijpraten over de voorbereiding van het Utrechtse dorp op mogelijke bosbranden. Het bezoek begon in de achtertuin van de familie Goes, waar de koning meer hoorde over het bewonersinitiatief om een vluchtplan te ontwikkelen, informatieavonden te organiseren en oefeningen te houden.

Robert Schliessler, initiatiefnemer Bosbrandgroep Austerlitz, vertelde de koning over het ontstaan van de werkgroep. Hij richtte deze op nadat hij ontdekte dat er eigenlijk geen plannen voor burgers waren op het moment dat er in het nabijgelegen bos een brand zou uitbreken. "Toen dachten we: oké, we moeten een vluchtplan maken, burgers bewust maken van wat er kan gebeuren en zorgen dat ze een vluchttas klaar hebben staan."

Het gezin van Tessa en Robert Goes (beiden 36), dat aan de bosrand woont, ging daarop aan de slag. Ook spraken ze over eventuele bosbranden met hun kinderen van 2, 5 en 7 jaar. "Die van 2 krijgt er niet zoveel van mee, maar die van 5 en 7 wel. Met hen hebben we besproken: wat gaan we doen bij een bosbrand? Ze weten nu dat we op de fiets vertrekken. En dat ze één knuffel mee mogen nemen voor in de vluchttas."

Vluchttas

Kijkend naar de bewolkte lucht, vroeg de koning zich af of de vluchttas ook nu klaarstaat. "Zeker, want het mag bewolkt zijn, er geldt nu wel fase 2 hier", legde bewoner Tessa uit. Het betekent dat er een verhoogd risico is op natuurbranden, meestal door langdurige droogte.

Binnen in de woonkamer lieten de bewoners de vluchttas zien aan de koning. Er zat onder meer een EHBO-set in, powerbanks, kopietjes van de paspoorten, een noodradio en doekjes om doorheen te ademen bij rookontwikkeling. De koning knikte geïnteresseerd en liep mee naar de gang, waar Tessa en Robert Goes hem de gangkast lieten zien, waar het vluchtplan hangt. "Hier staat alles op wat we nog moeten doen, zoals welke medicijnen we mee moeten nemen", legden ze uit.

Bij vertrek uit de woning bedankte de koning de bewoners voor de uitleg over hun vluchtplan. "Ik hoop dat het niet nodig is", besloot hij.