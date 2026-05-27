Gezondheidsraad: geen meningokokken B-vaccin in rijksprogramma

DEN HAAG (ANP) - Vaccinaties tegen meningokokken B hoeven vooralsnog niet opgenomen te worden in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De raad meent dat de voordelen van het vaccin momenteel niet opwegen tegen de nadelen.

De Gezondheidsraad ziet momenteel een relatief laag aantal ziektegevallen door meningokokken B en is onzeker hoeveel van die zieken voorkomen kunnen worden met een vaccinatie. Daarbij veroorzaakt het vaccin relatief vaak koorts, wat bij zeer jonge kinderen soms kan leiden tot een ziekenhuisopname. Volgens het RIVM komt de ziekte vooral veel voor bij kinderen onder de vijf jaar oud.

In 2018 en 2022 gaf de Gezondheidsraad al hetzelfde negatieve advies af. VWS had de raad gevraagd opnieuw te adviseren waarbij rekening werd gehouden met de huidige kennis van ziekteverspreiding en beschikbare vaccins.

Bacterie

Meningokokken B-ziekte wordt volgens de website van het RIVM veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking veroorzaken.

In het Verenigd Koninkrijk was in maart nog een meningokokken B-uitbraak. Het werd bij zeker twintig mensen vastgesteld. Twee van hen zijn eraan overleden. De patiënten hadden begin maart een uitgaansgelegenheid in de stad Canterbury bezocht.

121 besmettingen

Clusters van besmettingen hebben volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding vaak te maken met plekken waar veel mensen bij elkaar komen. Na besmetting kunnen patiënten de ziekte wel doorgeven aan anderen uit hun omgeving, maar dat gaat niet met de snelheid van luchtweginfecties, zoals het coronavirus.

In 2024 liepen volgens het RIVM 121 Nederlanders een meningokokken B-infectie op.