Karremans: eens met Greenpeace dat PFAS in kraanwater minder moet

DEN HAAG (ANP) - Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Dat laat zijn woordvoerder weten na een analyse van Greenpeace, waarin de milieuorganisatie concludeert dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert.

De bewindsman benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken. "De hoeveelheid PFAS in ons drinkwater zit onder de Europese norm en blijft onder de veilige grens hoeveel PFAS je mag binnenkrijgen", aldus Karremans. Volgens het RIVM is het drinken van kraanwater inderdaad verantwoord, maar tegelijkertijd adviseert de gezondheidsdienst al langere tijd een strengere norm te hanteren van 4,4 nanogram PFAS per liter, in plaats van maximaal 100 nanogram zoals op Europees niveau is toegestaan.

Karremans wil daar ook naartoe. Zijn woordvoerder laat weten dat deze norm al wordt gebruikt voor vergunningen voor lozingen. Momenteel onderzoekt de minister of een nationaal verbod op het lozen van PFAS mogelijk is. Zo'n verbod is ingewikkeld, omdat PFAS wijdverspreid is. Dit najaar verschijnt een update over het onderzoek, meldt zijn woordvoerder.

Greenpeace vindt het een goede zaak dat ook Karremans het probleem wil aanpakken en hoopt dat het verbod er komt. "Een lozingsverbod wordt onderzocht, maar dat is pas het begin. We moeten ook stoppen met het produceren, toepassen en importeren van PFAS. Dat is het enige wat ons kraanwater in de toekomst beschermt", stelt Eline Bosman, het hoofd van de campagne-afdeling van Greenpeace. Daar hoort volgens haar ook bij dat een nieuwe lozingsvergunning voor chemiebedrijf Chemours in Dordrecht moet worden geweigerd.