Maatschappelijk Impact Team vaste adviseur bij volgende pandemie

DEN HAAG (ANP) - Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat valt te lezen in het Landelijk Crisisplan Infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de nieuwe crisisstructuur wordt het Maatschappelijk Impact Team (MIT) een van de vaste adviseurs van het kabinet.

Een woordvoerder van zorgminister Sophie Hermans (Volksgezondheid, VVD) licht toe dat deze toevoeging aan het crisisdraaiboek een "geleerde les" is van de coronapandemie.

Aanvankelijk leunde het kabinet zwaar op de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), bestaande uit medici en virologen. Gaandeweg klonk de kritiek steeds luider dat bij maatregelen als lockdowns, schoolsluitingen en avondklokken ook moet worden meegewogen wat de maatschappelijke gevolgen zijn.

Onderwijsongelijkheid

Naar aanleiding van die kritiek werd in de nadagen van de coronapandemie het MIT opgericht. Dit team van deskundigen zoals economen, sociologen en gedragsdeskundigen adviseerde het kabinet over de maatschappelijke en economische impact van maatregelen. Het team is na het einde van de pandemie in de 'waakstand' gezet.

Bij de verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona is het een veelgenoemde les dat in de toekomst meer oog moet zijn voor maatschappelijke gevolgen van maatregelen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zei deze week nog dat het kabinet weinig stil heeft gestaan bij de gevolgen voor kinderen. Volgens kinderarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Károly Illy leidden de schoolsluitingen tot onderwijsongelijkheid en psychische klachten als angststoornissen en depressie.