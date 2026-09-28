Meer dan 8000 ebolabesmettingen vastgesteld in Congo

KINSHASA (ANP/RTR) - In Congo zijn inmiddels meer dan 8000 ebolabesmettingen vastgesteld. Het dodental door de uitbraak staat op 3901, volgens officiële cijfers. De uitbraak wordt gezien als de dodelijkste in de geschiedenis van Congo.

In West-Afrika was tussen 2014 en 2016 wel een uitbraak die meer levens heeft gekost. Toen overleden zeker 11.000 mensen in Guinee, Liberia en Sierra Leone en waren er tienduizenden besmettingen.

De huidige ebola-uitbraak in Congo is in mei van dit jaar vastgesteld. Het daadwerkelijke aantal besmettingen kan veel hoger liggen dan de 8067 die door de autoriteiten worden gemeld.

De topman van de Afrikaanse gezondheidsorganisatie CDC waarschuwde eerder dat de zoektocht naar mensen die mogelijk zijn blootgesteld tekortschiet. Er zijn veel minder mensen in beeld dan op grond van het aantal besmettingen verwacht kan worden. Dat betekent dat ebola, dat kan leiden tot bloedingen in het lichaam, zich ook buiten het zicht van de autoriteiten aan het verspreiden is.