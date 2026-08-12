ROTTERDAM (ANP) - Let op de ogen van jonge kinderen en jongeren bij de zonsverduistering van woensdagavond. Dat zegt Alberta Thiadens, oogarts en onderzoeker bij het Erasmus MC. "Hun ooglenzen zijn heel helder en zij lopen dus meer risico op schade. Verder zijn de risico's voor netvliesschade precies hetzelfde bij volwassenen."

Thiadens verwacht dat jonge mensen de drang zullen voelen om toch in het zonlicht te kijken. "Het is middenin de zomervakantie en de zonsverduistering vindt plaats op een handig tijdstip, rond etenstijd. Dat zorgt voor meer risico op oogletsel." Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) waarschuwde al om nieuwsgierige kinderen in de gaten te houden of ze niet rechtstreeks naar de zon kijken.

De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet: het netvlies. "Door de enorme hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan. Er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Je kunt het vergelijken met een vergrootglas dat zonlicht bundelt op één punt. Het gevaar is ook dat je het niet voelt, want je hebt geen pijnreceptoren in je netvlies. De klachten ontstaan vaak ook pas uren later."

Hoeveel mensen uiteindelijk oogletsel kunnen oplopen door een zonsverduistering is lastig te voorspellen, zegt Thiadens. "Er zijn alleen gegevens van Brits onderzoek naar de vorige zonsverduistering uit 1999. Toen waren er veel bezorgde telefoontjes. Uiteindelijk waren er zeventig mensen met klachten. Omgerekend naar de Nederlandse bevolking zou dat zo'n achttien tot twintig mensen met oogletsel betekenen. Na 1,5 jaar bleek geen van de patiënten blijvende schade te hebben."