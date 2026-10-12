DEN HAAG (ANP) - Het aantal opleidingsplekken voor gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen) wordt verhoogd door minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg), maar niet zo veel als de Tweede Kamer wilde. De CDA-minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er jaarlijks 965 plekken moeten komen, terwijl een aangenomen voorstel van Lisa Vliegenthart (PRO) vroeg om 1240 plekken.

Volgens Sterk is er geen budget om de 1240 plekken te betalen. De minister wilde het aantal jaarlijkse plekken eerst verlagen naar 691, maar ze schrijft dat ze de zorgen uit de Kamer en de zorgsector "heeft gehoord".

In 2027 zijn er wel maar 691 opleidingsplekken voor gz-psychologen, omdat Sterk de verhoging niet op tijd kon doorvoeren. Om dat te compenseren zullen er in 2028 en 2029 1102 opleidingsplekken voor gz-psychologen zijn.

De financiering van deze opleidingsplekken is volgens Sterk momenteel lastig. Ze zoekt daarom naar een alternatief en denkt daar begin volgend jaar meer informatie over te hebben.