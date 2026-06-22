OMT-lid verrast door advies van specialisten voor schoolsluiting

DEN HAAG (ANP) - Kinderarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Károly Illy was verbaasd dat "zijn eigen club" op 14 maart 2020 adviseerde om de scholen te sluiten. De Federatie Medisch Specialisten adviseerde dat kort na een advies van het Outbreak Management Team (OMT) zonder de leden, zoals Illy, te raadplegen. Twee dagen later gingen de scholen dicht.

"Dat viel me rauw op mijn dak", zei Illy over het advies tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie over het coronavirus. Hij was als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde lid van de Federatie Medisch Specialisten. "Daardoor werd het sluiten van scholen opeens een knop om aan te draaien."

"Het OMT heeft maar één keer geadviseerd om de scholen te sluiten, dat was in december 2021", zei de kinderarts. Een maand na de schoolsluiting werd Illy ook lid van het OMT. "Toevallig werd tijdens mijn eerste vergadering op 20 april 2020 meteen besloten dat scholen weer deels open konden na de meivakantie."

Onbegrip

In december 2020 sloten de scholen weer. Het kabinet wilde er op die manier voor zorgen dat ouders thuis zouden blijven. Illy was daar "best wel boos" over, zei hij tijdens zijn verhoor. Hij begreep niet dat die maatregel nodig was om ouders hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Illy benoemde meermaals de effecten van schoolsluitingen op kinderen. Zo nam de onderwijsongelijkheid toe, maar veroorzaakte het ook onder meer angststoornissen, depressie, eenzaamheid en eetstoornissen.

Twee maanden voor die schoolsluiting adviseerde het OMT om naast de medische aspecten ook oog te hebben voor het welzijn van kinderen. Dat kwam "een beetje door mij", zei Illy, die stelde dat de effecten op het welzijn samengingen met effecten op de gezondheid.