Onderzoek: blootstelling hantavirus Radboudumc was te vermijden

NIJMEGEN (ANP) - De wekenlange quarantaine van twaalf Radboudumc-medewerkers omdat zij mogelijk waren blootgesteld aan het hantavirus, was vermijdbaar. Dat concludeert een onderzoeksteam in een rapport dat het ziekenhuis vrijdag publiceerde.

Op 7 mei nam het Nijmeegse ziekenhuis een patiënt op die als passagier op het cruiseschip Hondius besmet was geraakt met het Andes-hantavirus. Die zou aanvankelijk worden behandeld op een High Level Isolation Unit (HLIU), een speciale afdeling voor besmettelijke infectieziekten, maar werd toch opgevangen op een verpleegafdeling. Dat kwam door tijdsdruk, beperkte kennis, druk vanuit een overleg van deskundigen en om niet de indruk te wekken dat een reguliere afdeling onveilig was, zeggen de onderzoekers. Ze noemen het "een bijzondere samenloop van afzonderlijke gebeurtenissen en omstandigheden".

"De uitkomsten van het onderzoek zijn helder: better safe than sorry. Achteraf gezien was het verstandiger geweest om de patiënt eerst op de HLIU op te nemen", zegt Radboudumc-bestuursvoorzitter Bertine Lahuis.