Bulgarije heeft nog geen besluit over songfestivalstad genomen

De Bulgaarse omroep BNT heeft nog geen besluit genomen of het Eurovisie Songfestival volgend jaar plaatsvindt in Sofia of Burgas. De BNT meldde eerder dat de beslissing vermoedelijk in juli genomen zou worden. Maar de werkgroep die het besluit moet nemen wacht nog op extra informatie van de twee steden, meldt BNT vrijdag op de website.

Eerder vielen Plovdiv en Varna, de andere twee steden die interesse hadden, al af. Bulgarije gaat het liedjesfestijn voor het eerst organiseren. In mei won zangeres DARA het songfestival met het liedje Bangaranga.

Het is niet duidelijk of Nederland in 2027 meedoet. AVROTROS neemt hier binnenkort een besluit over. Nederland deed dit jaar niet mee omdat AVROTROS het niet eens was met de deelname van Israël.