DEN HAAG (ANP) - Twee op de drie vrouwen voelen zich weleens niet gehoord in de zorg, wanneer zij bijvoorbeeld symptomen aankaarten, om een doorverwijzing vragen of behandelopties bespreken met een arts. Dat komt naar voren in een representatief onderzoek van KiesKompas onder 14.000 vrouwen vanaf 16 jaar. Het rapport is op maandag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Slechts één op de vijf vrouwen vindt dat zorgprofessionals goed naar vrouwen luisteren. Met name vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarde klachten zeggen last te hebben van een onbegrepen gevoel in de spreekkamer. Van de groep vrouwen die een aandoening of beperking hebben, voelt minder dan de helft zich voldoende geholpen door de zorg die zij krijgen.

Daarnaast geven vrouwen aan het gevoel te hebben dat zij minder goed geïnformeerd zijn over thema's die alleen vrouwen aangaan, zoals de overgang, dan over algemene gezondheidskwesties. Vrouwen van alle leeftijden geven aan daar wel behoefte aan te hebben. Ze zouden graag zien dat er meer onderzoek en voorlichting komt naar gezondheidsthema's specifiek voor vrouwen.

Persoonlijke ervaringen

Ook blijkt het lastig om op het werk over gezondheidsklachten te praten: twee op de drie vrouwen voelen zich niet comfortabel om gezondheidsklachten te bespreken. Dit heeft een negatief effect op hun productiviteit en stressniveau. Een kwart stopte hierdoor eerder met werken dan de bedoeling was. Ook met vrienden en familie is het niet altijd vanzelfsprekend om over klachten te praten, staat in het onderzoek. Vooral aandoeningen aan geslachtsorganen blijken een lastig gespreksonderwerp.

De resultaten van het onderzoek van KiesKompas zijn maandag samen met een tweede onderzoek gepresenteerd. Hierin zijn de persoonlijke ervaringen van 5000 vrouwen geanalyseerd die vanwege langdurige en onverklaarbare klachten vastlopen in de zorg.

In dit onderzoek, uitgevoerd door Voices For Women, komt het gebrek aan erkenning dat vrouwen ervaren in vrijwel alle verhalen naar voren. Uit de analyse blijkt dat het overgrote deel van hen zich niet serieus genomen voelt. Slechts een op de vier vrouwen in dit onderzoek gaf aan zich gehoord te voelen bij haar zorgverlener.