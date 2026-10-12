Koning Felipe en koningin Letizia hebben maandagochtend de nationale feestdag van Spanje meegevierd. Het koningspaar keek samen met hun dochters, prinsessen Leonor en Sofía, toe bij de traditionele militaire parade.

Volgens het Spaanse persbureau EFE werd de koning begroet met applaus, gejuich en kreten als "lang leve de koning". De Spaanse premier Pedro Sánchez werd een stuk minder warm onthaald. Bij zijn aankomst klonk er boegeroep en werd hij uitgefloten. Ook werden er verschillende verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. De parade komt enkele dagen nadat hij nieuwe verkiezingen aankondigde vanwege de woningcrisis die voor grote protesten in het land zorgt. Ook bij eerdere vieringen van de nationale feestdag kreeg Sánchez, sinds 2018 premier van Spanje, te maken met boegeroep.

Het Spaanse hof deelde eerder op de dag al een boodschap ter ere van de nationale feestdag. "Vandaag vieren we alles wat we delen en wat ons verenigt als land, en we erkennen de toewijding en inzet van iedereen die elke dag voor Spanje werkt", schreef het hof.