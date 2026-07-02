BUNIA (ANP/AFP) - In de Democratische Republiek Congo is begonnen met een proef van twee mogelijke behandelingen tegen de Bundibugyo-variant van het Ebolavirus, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt.

Congo heeft al maanden te maken met een uitbraak van de Bundibugyo-variant van het virus. Er bestaat vooralsnog geen vaccin of specifieke behandeling tegen deze variant.

Er worden twee behandelingen getest, met MBP134 en remdesivir. MBP134 is een antilichaam van twee speciaal gemaakte afweereiwitten die het virus moeten herkennen en neutraliseren, zegt het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). Het ITG is betrokken bij het onderzoek.

Remdesivir is een virusremmer die ook werd gebruikt bij de behandeling van coronapatiënten. De studie naar de behandelingen moet zes maanden duren met 700 tot 1000 deelnemers, aldus het ITG. In Congo zijn in de huidige uitbraak al meer dan 1400 gevallen vastgesteld en meer dan 400 doden gevallen. Het virus verspreidt zich nog steeds.