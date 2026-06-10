DEN HAAG (ANP) - Toenmalig zorgminister Tamara van Ark drong in het najaar van 2020 aan op opnieuw een strenge lockdown om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen te dempen. Dat heeft zij gezegd in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Het kabinet besloot in oktober van dat jaar evenwel tot een milder maatregelenpakket, dat niet het gewenste effect had. De harde lockdown kwam er in december alsnog.

Van Ark, die destijds verantwoordelijk was voor de ziekenhuiszorg, wist zich gesteund door collega Hugo de Jonge die het coronabeleid onder zijn hoede had. Zij zei zich niet te kunnen vinden in analyses die destijds gemaakt werden in de media, als zouden in het kabinet "de medische en de economische portefeuilles" tegenover elkaar staan. Zij ervoer wel degelijk steun van collega's. Maar er werd volgens haar "een totaalinschatting gemaakt die later is ingehaald door de realiteit".

Zelf had Van Ark naar eigen zeggen ook oog voor andere invalshoeken dan de medische. Zij had bijvoorbeeld graag sportscholen opengehouden, maar dat bleek niet haalbaar.