Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn op 30 juni bij het afscheid van Thom de Graaf als vicepresident van de Raad van State. Ook minister-president Rob Jetten is aanwezig, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag aangekondigd.

Tijdens een buitengewone vergadering houdt de koning, voorzitter van de Raad van State, een toespraak. Ook Máxima en Amalia hebben zitting in het adviesorgaan voor het kabinet in de afdeling Advisering. Die buigt zich onder meer over inkomende wetsvoorstellen. De prinses werd eind 2021 binnengeleid door haar vader zodat ze kennis kan opdoen over wetgeving en het staatsrecht en zich zo kan voorbereiden op haar toekomstige taak als staatshoofd.

De Graaf zwaait na bijna acht jaar af. Hij wordt per 1 juli opgevolgd door Sybrand Buma.