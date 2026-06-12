DEN HAAG (ANP) - Diederik Gommers is volgende week maandag als eerste aan de beurt in een nieuwe verhoorweek door de parlementaire enquêtecommissie corona. Hij was tijdens de pandemie lid van het Outbreak Management Team, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en afdelingshoofd Intensive Care in het Erasmus MC. De verhoorweek staat in het teken van impact op de zorg.

Na Gommers is hoogleraar Jacco Wallinga aan de beurt, destijds hoofd van de afdeling Modellering Infectieziekten van het RIVM. Woensdag volgen Amrish Baidjoe, microbioloog en veldepidemioloog bij het Rode Kruis en oprichter van het Red Team, en Rob Elens, die als huisarts kritisch was op het beleid.

Op vrijdag hoort de commissie Marina Eckenhausen, die tijdens de pandemie inspecteur-generaal was bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De derde verhoorweek wordt afgesloten met Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg en voorzitter van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.